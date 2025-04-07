Tepki çeken stok vergisi iddiaları sonrasında Bakanlıktan ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" iddiasıyla yayımlanan haberi yalanladı.

Sözcü gazetesinde dün yayınlanan "Bakan Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" haberine bakanlıktan yalanlama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlığıyla yayımlanan ve "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in küçük esnaf ve vatandaşa vergi yağmuru sürüyor" ifadelerine yer verilen haberin gerçek dışı olduğuna dair açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir gazetede yer alan ‘Şimşek stoktan vergi alma peşinde' başlıklı haber gerçek dışıdır. Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere ‘Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."