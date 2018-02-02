Daha önce 8 kişinin öldüğü hastanede yine yangın…
Daha önce 8 kişinin öldüğü hastanede yine yangın…
Binlerce vatandaşa müjde ! Devlet desteği yüzde 25'e çıkarılıyor
Binlerce vatandaşa müjde ! Devlet desteği yüzde 25'e çıkarılıyor
Akıllı telefonunda yavaşlama sorunu olanlar dikkat !
Akıllı telefonunda yavaşlama sorunu olanlar dikkat !
Reyhanlı'dan acı haber geldi; şehit sayısı 2'ye yükseldi
Reyhanlı'dan acı haber geldi; şehit sayısı 2'ye yükseldi
Sigara içenler dikkat ! Hadi yine iyisiniz...
Sigara içenler dikkat ! Hadi yine iyisiniz...
Sosyal medyada çıplak fotoğraflı tuzak
Sosyal medyada çıplak fotoğraflı tuzak
6 milyon araç sahibine 10 bin TL'lik müjde !
6 milyon araç sahibine 10 bin TL'lik müjde !
Yunanistan'dan yeni skandal ! Türkiye'nin talebi reddedildi
Yunanistan'dan yeni skandal ! Türkiye'nin talebi reddedildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Şubat 2018 18:34

Tepkilerin hedefi olan Özilhan’dan evde bira açıklaması

Evde bira yapımını kolaylaştıran ürünlerin satışı ve Türkiye’de bira tüketimi hakkında yaptığı açıklamalar çok tartışılan Anadolu Efes Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, basın açıklaması yaptı.

Tepkilerin hedefi olan Özilhan’dan evde bira açıklaması
A+ A-

Anadolu Efes Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Basın mensubu arkadaşlarımla yaptığım görüşmenin yansımalarını üzülerek takip ediyorum. Görüşmeler sırasında vergilerin yüksek olmasının merdiven altında kaçak ve sahte içki üretimini artırdığından, bunun insan sağlığını tehlikeye attığından bahsettim. ‘Yasa dışı ticaret hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de vergi kayıplarına yol açıyor’ dedim. Asıl dikkat çekmek istediğim konu buydu” dedi.

Özilhan, şunları söyledi: “Biz Anadolu Efes olarak, ülkemizde bira sektörünün gelişmesi, bira kültürünün yaygınlaşmasına önem veriyor ve bu konuda çalışma yapan herkesi destekliyoruz. Evde hobi olarak yapılan biraların da bira kültürünün bir parçası olarak sektörün gelişmesine katkı sağladığını düşünüyoruz. Görüşmeler esnasında da vurgulamak istediğim gibi; alkollü içeceklerdeki vergi yüksekliği sektörümüzü her anlamda olumsuz etkiliyor, biz de bunu her platformda dile getiriyoruz. Temennim yeni vergiler gelmesi değil, mevcut vergi oranlarının yeniden değerlendirilmesidir."

 

evde bira , tuncay özilhan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM