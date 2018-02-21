İstanbullular dikkat ! Yarın bu yollar kapalı olacak...
İstanbullular dikkat ! Yarın bu yollar kapalı olacak...
BM'den Doğu Guta çağrısı: ''Cehennemi yaşıyor''
BM'den Doğu Guta çağrısı: ''Cehennemi yaşıyor''
''Doğalgaz'' krizinde Rumlar'dan yeni hamle !
''Doğalgaz'' krizinde Rumlar'dan yeni hamle !
Binlerce ''yardımcı doçent'' için flaş karar !
Binlerce ''yardımcı doçent'' için flaş karar !
Terör örgütü 111 kız öğrenciyi kaçırdı !
Terör örgütü 111 kız öğrenciyi kaçırdı !
İttifak ile ilgili düzenleme Meclis'e sunuldu
İttifak ile ilgili düzenleme Meclis'e sunuldu
''En iyi Türk ölü Türk'' demişti... Harekete geçildi !
''En iyi Türk ölü Türk'' demişti... Harekete geçildi !
ABD silahın yanında, pornonun karşısında !
ABD silahın yanında, pornonun karşısında !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Şubat 2018 21:43

Terör örgütü 111 kız öğrenciyi kaçırdı !

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram bir okula düzenlediği saldırı sonrası 111 öğrenciyi kaçırdı.

Terör örgütü 111 kız öğrenciyi kaçırdı !
A+ A-

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram örgütü tarafından bir okula düzenlenen saldırı sonrası kaybolan öğrenci sayısının 111 olduğu bildirildi.

Yobe eyaleti Polis Sözcüsü Abdulmaliki Sumonu, yaptığı açıklamada, Dapchi bölgesinde örgütün bir okula düzenlediği saldırının ardından çok sayıda kız öğrencinin kaybolduğunu ifade etti.

Sumonu, 926 öğrenciden sadece 815'inin okulda göründüğünü belirterek, saldırıdan sonra 111 kız öğrenciden haber alınamadığını kaydetti.

Bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını dile getiren Sumonu, kısa zamanda öğrencilerin kurtarılacağını söyledi.

Pazartesi günü Boko Haram tarafından eyaletin Dapchi bölgesinde bulunan bir kız okuluna baskın düzenlenmiş ve saldırı sonrası 94 öğrencinin kaybolduğu iddia edilmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

AA

kız öğrenci , nijerya , boko haram
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM