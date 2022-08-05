  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor: 3 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor: 3 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor: 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 68'e yükseldi” denildi. 

Etiketler terör terör örgütü teslim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şimdi Tesla düşünsün! TOGG'tan şarj rekoru geldi
Ümit Özdağ'dan ''siyaset uzmanıyım'' diyen AK Partili isme ince ayar
Türkiye'nin gözü KPSS soruşturmasında: İşte incelemelerde son durum...
İkinci el piyasası durma noktasında! Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi?
AK Parti seçmeni Erdoğan'ı dinlemedi: En fazla döviz alan iller belli oldu
Uçakta öldüren panik! Korkudan paraşütsüz atlayınca hayatını kaybetti
Bayilerde bulunamayan 0 km araçların nerede olduğu ortaya çıktı!
Sibirya değil Türkiye! Türkiye kavurulurken o ilimize kış geri geldi!
A'dan Z'ye zamlı vergi ve trafik cezaları belli oldu
Bakan Özer açıkladı: Müfredata yeni ders ekleniyor