SON DAKİKA
YARGITAY'DAN EMRAH SERBES HAKKINDA FLAŞ KARAR !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Mayıs 2019 13:46

Terör örgütü PKK'da iç infazlar çoğaldı

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla büyük çöküşe uğrayan terör örgütü PKK'da iç hesaplaşmalar da hızlandı. Örgütün üst yönetiminin, kırsaldaki teröristleri ''ajanlıkla'' suçladığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'da iç infazlar çoğaldı
A+ A-

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da sözde üst yönetim, kırsaldaki teröristleri "ajanlıkla" suçluyor. Son dönemde artan örgüt içi infazlara intihar süsü veren terör örgütünün, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "sözde Erzurum Yayladere Gücü sorumlusu" Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen"i kaldığı mağarada öldürttüğü ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da iç hesaplaşmaların hızlandığı, kış döneminde örgüt yöneticilerinin emriyle "ajan" olduğu gerekçesiyle öldürtülen terörist Erhan Gülen'in intihar ettiği algısının oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıktı.     

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da yaşanan korku ve panik, örgüt içi hesaplaşmayı hızlandırdı.     

Son dönemdeki operasyonlarla sözde  lider kadroda yer alanlar başta olmak üzere birçok teröristin etkisiz hale getirilmesi, örgütün sözde üst yönetimiyle kırsaldaki teröristleri birbirine düşürdü.     

Sözde lider kadro, kırsaldaki teröristleri ajanlıkla suçlarken, bu suçlamalar örgütte  infazları artırdı.     

Bölücü terör örgütü, infazlara örgüt mensupları arasında huzursuzluğa neden olmaması için intihar süsü veriyor.     

GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST İNFAZ EDİLDİ     

Örgüt içi infaz son olarak Jandarma Özel Harekat birliklerince 15 Mayıs'ta Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ortaya çıkarıldı.     

Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "sözde Erzurum Yayladere Gücü sorumlusu" Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen'in kış döneminde örgüt yöneticilerinin emriyle kaldığı mağarada öldürüldüğü ve bunun intihar olarak gösterildiği belirlendi.     

AA

terör örgütü , pkk , infaz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM