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  3. Terör örgütü PKK/YPG'den hain saldırı: 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'den hain saldırı: 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'den hain saldırı: 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
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Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesine bağlı Kabbasin beldesine saldırı düzenledi.

Terör örgütü  PKK/YPG'li teröristler, Münbiç ilçesinde işgalinde tuttuğu Ureyme bölgesinden Kabbasin'e karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı el-Ulaşlı köyünde bir cami ile bazı sivillerin evlerini roketlerle hedef almış, 200 aileyi de Bab ilçe merkezine göçe zorlamıştı.

Bab ilçe merkezi, belde ve köyleri, Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

Etiketler Terör örgütü pkk saldırı
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