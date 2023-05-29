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Terör savcısı hayatını kaybetti

Terör savcısı hayatını kaybetti
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Oktay Akkaya (42), yaşamını yitirdi.

Ankara'da Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya, bir süre önce pankreatit (pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edildi. Önceki gün yeniden rahatsızlanan ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akkaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi. 

DHA

Etiketler ankara savcı Oktay Akkaya
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