Terör uzmanından flaş açıklama: ''Hedefteki ülke Türkiye !''

“PKK/PYD’li teröristlere verilen silah ve eğitimler, ciddi ciddi Türkiye’ye karşı yapılıyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri bu planları bozacak kapasiteye sahiptir. Tüm hedefler tespit edildi.”



Suriye sınırımıza PKK/PYD’yi yerleştiren ABD’nin bu teröristlere bir sınır birliğinde olmayacak silahlar verdiğini ve şimdi de nasıl kullanılacağının öğretildiğine dikkat çeken ASSAM güvenlik uzmanı emekli Albay Nejat Özden, “Tamamen TSK’nın kara ve hava unsurlarına karşı kullanılacak modern silahlar verildi ve şu anda bu silahları nasıl kullanacakları konusunda bir tabur PKK/PYD’li eğitiliyor. Hedef açıkça Türkiye ama TSK tüm bu tehditleri bertaraf edecek kapasitede” diye konuştu.

TOW’UN İŞİ NE?

Star'dan Selim Efe Erdem'in haberine göre, ABD’nin Suriye’de DEAŞ’la mücadele adı altında terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’yi ağır silahlarla donattığını vurgulayan Nejat Özden, “PKK/PYD’ye verilen silahlar arasında, savaş helikopterleri ve uçaklarını da vuracak güdümlü füzeler vardı. Türkiye’nin, ‘DEAŞ’ın elinde olmayan hava unsurlarına karşı mücadele gerekçesiyle bunları veremezsiniz’ tepkisi üzerine ‘DEAŞ’la savaş bittiğinde bunları geri toplayacağız’ güvencesi veriyorlardı. DEAŞ bitti ama silahlar toplanmadı. Şimdi, Türkiye sınırına PKK’lıları yerleştiriyorlar ve 300 kişilik ABD askeri 1000 kişilik PKK taburuna bu silahları nasıl kullanacaklarının eğitimini veriyor. Eğitimini verdikleri MANPADS gibi tek bir personel tarafından ateşlenen karadan havaya kısa menzilli füzeler, Jevalin ve Stinger gibi füzeler ve hava savunma sistemleriyle F16, Atak, Kobralarımızı, Tow ile de M60 ve Leopar tanklarımızı nasıl vuracakları öğretiliyor. Sözde bu sınır muhafızı PKK/PYD’lilere verilen silah ve eğitimler, ciddi ciddi Türkiye’ye karşı yapılıyor” dedi.

YERLERİNİ BİLİYORUZ

ABD verdiği silah ve eğitimlerle PKK/PYD üzerinden Türkiye’yi hedef alsa da TSK’nın bu planları bozan bir kapasiteye sahip olduğunu kaydeden emekli Albay Özden şunları söyledi: “TSK, tüm bunlara önlem alacak kapasiteye sahip. Sadece Türkiye’deki askeri unsurlarla değil, Azez ve İdlib’deki gözlem noktaları ve ÖSO birlikleriyle birlikte Afrin ve PYD kuşatılmış durumda. Hedefler tespit edilmiş durumda. Bu silahların depoları ve bunları kullanacak PKK’lılar da öyle.”

SİVİL HASSASİYET

Türkiye’nin bugüne kadar operasyona başlamamasının nedeninin, olası operasyonda sivil kayıplarının önüne geçmek olduğunu belirten Özden, şöyle devam etti: “El Bab operasyonunda da görüldü ki TSK diğer ordulara benzemez, harekatı sırasına siviller zarar görmez. Afrin için de çok ciddi istihbarat ve sivillere yönelik planlama yapıldı ve PYD hedefleri tespit edildi.”

SINIR BİRLİĞİ DEĞİL ORDU

ABD senatosunda görüşülen 2018 bütçesinde ortaya çıktı ki Suriye’de ABD’nin 25 bin silahlı teröristi bulunuyor ve 5 bininin de eğitimi sürüyor. PKK/PYD’ye verilen silahlar arasında AK-47 otomatik tüfek, PKM makineli tüfek, DShK ağır makineli tüfeğin yanı sıra tank, uçak ve helikopterleri hedef alan Jevalin füzesi, RPG-7 roketatar, AT-4 veya SPS-9 sofistike anti-tank füzesi, havan topları bulunuyor. PYD’ye verildiği söylenen ancak Türkiye’deki operasyonlarda PKK’lılarda çıkan 21 adet AT-4 taşınabilir füzenin özelliği, zırh deliciliğiyle tankları etkisiz hale getirmesi.



