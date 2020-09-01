Teröre karşı dev operasyon; 1831 personel katılıyor

Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Yıldırım Operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin ve kırsalında "Yıldırım 8 Savur Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıkları’nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 831 personel ile 122 operasyonel tim görev alıyor.

Yıldırımlar’da 38 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yıldırım Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi.