Teröre mehmetçik pençesi: 1441 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 2019'da başlayan Pençe operasyonlarında 1441 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren "Pençe" serisi operasyonlarda şu ana kadar 1441 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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