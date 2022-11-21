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Teröre mehmetçik pençesi: 1441 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre mehmetçik pençesi: 1441 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, 2019'da başlayan Pençe operasyonlarında 1441 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren "Pençe" serisi operasyonlarda şu ana kadar 1441 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Etiketler milli savunma bakanlığı
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