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  3. 19 Ekim 2018 17:35

Terörist ininden bakın ne çıktı !

Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin içinde bulunan fare yapışkanı dikkat çekti.

Terörist ininden bakın ne çıktı !
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon  kapsamında, teröristlerin, ağaca çalı ve branda kullanılarak gizlendikleri yerden  güvenlik güçlerini gözetledikleri yer tespit edildi.Terörist mağarasından çıkanlar arasındaki fare yapışkanları dikkat çekti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice  ve Hani ilçeleri mülki sınırlarında 15 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'den  itibaren jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleri  ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-96 Şehit Jandarma Uzman  Çavuş Sergen Çakmak- 2 Müşterek Operasyonu" saat 03.00 itibarıyla başarıyla  tamamlandı.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan 15 sığınak ve 2 barınak  vatandaşların da yardımıyla tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Hani-Aşağıturalı  karayolu kenarına gömülü 20 kilogram patlayıcı ile  birbiriyle irtibatlı 10 kilogramlık 2 plastik bidon içerisine  hazırlanmış bir el  yapımı patlayıcı uzman ekiplerce imha edildi. 

 4 fare yapışkanı bulundu 

Sığınak, barınak ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde çok sayıda pil, 40 silah bakım yağı, 250 metre branda, 500  metre sulama hortumu, 5 metre naylon, 4 kürek, 10 koli bandı, 4 tahra, 30  tükenmez kalem, 12 battaniye, 4 fare yapışkanı, ikişer kazma, kova ve balyoz ile  kazan, keser, testere, çadır, şemsiye, boru anahtarı, elek teli, sedir,  antiseptik solüsyon ile çok sayıda giyim ve gıda malzemesi ele geçirildi. 

Delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alındı,  diğerleri cumhuriyet başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildi.

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan aramada 536  kök Hint keneviri ile 487 kilogram esrar bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığının  talimatıyla kenevirler numune alınmasının ardından yerinde imha edildi, esrar  muhafaza altına alındı.

 Yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde bin 561 kişi ve 359 aracın  Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL  sorgulamaları yapıldı.

Operasyon bölgesindeki  76 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan  alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Biri "silahlı terör  örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından  aranan 14 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda Dicle Elektrik Dağıtım AŞ  (DEDAŞ) ekiplerince kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 152, Diyarbakır Su ve  Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (DİSKİ) görevlileri tarafından su aboneliği  bulunmayan 70 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle  mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam  edilecek.

AA

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