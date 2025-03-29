  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Teröristbaşı Öcalan'ın doğum günü öncesi yasak kararı

Teröristbaşı Öcalan'ın doğum günü öncesi yasak kararı

Teröristbaşı Öcalan'ın doğum günü öncesi yasak kararı
Güncelleme:

Şanlıurfa Valiliği kent merkezi ve ilçelerde 1-5 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü olarak kutlanan 4 Nisan öncesi kent genelinde her türlü açık alan eylem ve etkinliği yasaklandı. Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla yasak kararının alındığı ifade edilerek şöyle denildi:

“İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ile Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek­1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddelerine istinaden yapılması muhtemel bütün açık alan etkinlikleri (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb) ile İlimiz Merkez ve İlçelerinde eylem, etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelecek şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 01/04/2025 saat:00.01’den 05/04/2025 saat:23.59’a kadar 5 gün süreyle il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere Şanlıurfa sınırları içerisinde yasaklanmıştır." 

Etiketler şanlourfa eylem etkinlik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu pazar bağımlılık yapıyor! 24 saat açık, gece bile tıklım tıklım Bu pazar bağımlılık yapıyor! 24 saat açık, gece bile tıklım tıklım 5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor 5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor Sokak ortasında kadına tekme tokat dayak! ''Vur hak etti'' diye destek verdiler Sokak ortasında kadına tekme tokat dayak! ''Vur hak etti'' diye destek verdiler Ünlü tarihçiden İş Bankası çıkışı: ''Atatürk'ün vasiyetini iptal etmek demektir'' Ünlü tarihçiden İş Bankası çıkışı: ''Atatürk'ün vasiyetini iptal etmek demektir'' Sıfır araçlara TTB zorunluluğu rafa kaldırıldı Sıfır araçlara TTB zorunluluğu rafa kaldırıldı Eleştirilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi Eleştirilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi Saat 00.30'da İstanbul... Akın akın gidiyorlar! Saat 00.30'da İstanbul... Akın akın gidiyorlar! İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı: İşte partilerin son oy oranları İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı: İşte partilerin son oy oranları Bazı köprü, otoyol ve toplu taşıma araçları ücretsiz oldu Bazı köprü, otoyol ve toplu taşıma araçları ücretsiz oldu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı
Elon Musk'tan sürpriz hamle! X satıldı Elon Musk'tan sürpriz hamle! X satıldı RTÜK'ten Özgür Özel'e tepki, medyaya uyarı RTÜK'ten Özgür Özel'e tepki, medyaya uyarı Türkiye'den bir günde rekor ihracat Türkiye'den bir günde rekor ihracat CHP'den ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitingi: Alandaki kişi sayısı dudak uçuklattı CHP'den ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitingi: Alandaki kişi sayısı dudak uçuklattı Metrobüs istasyonunda şoke eden kavga: Yürüyen merdivende saldıran kadın aşağı düştü Metrobüs istasyonunda şoke eden kavga: Yürüyen merdivende saldıran kadın aşağı düştü Biri 16, diğeri 17 yaşında... Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son! Biri 16, diğeri 17 yaşında... Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son! Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve fırtına geliyor! Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu CHP'den erken seçim için tarihi hamle: Hedef 27.7 milyon kişi! CHP'den erken seçim için tarihi hamle: Hedef 27.7 milyon kişi!