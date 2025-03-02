Teröristbaşı Öcalan'ın mektubunun ardından ilk seçim anketi

HBS Araştırma, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya "silah bırakın" çağrısı yaptığı mektubundan hemen önce yapılan son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı...

HBS Araştırma, 20-25 Şubat 2025 tarihleri arasında 3 bin 200 kişiyle yüz yüze yapılan "Genel Seçim" anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yönelik yapmış olduğu çağrıdan önce yapılan son, çağrıdan sonra açıklanan ilk anket olan araştırmanın sonuçlarında partilerin oy oranları belli oldu.

Anket sonuçlarına göre birinci ve ikinci parti arasındaki fark 2,2 puana kadar çıktı.

HBS'nin anketinde 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 25,80 oy alan CHP, oy oranlarını yüzde 31,2'ye yükseltirken, AK Parti'nin yüzde 36,30 olan oy oranının yüzde 29'a gerilediği görüldü.

Yeşil Sol Parti olarak seçime giren DEM Parti'nin oy oranı ise yüzde 9'dan yüzde 8,7'ye düştü. Seçimlerde yüzde 10,30 oy olan MHP ise ankette yüzde 8'de kaldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

İYİ Parti yüzde 5.3

Zafer Partisi yüzde 5.0

YRP yüzde 4.2

AP yüzde 2.4

TİP yüzde 1.8

Oy Kullanmam yüzde 2.3

Diğer Partiler yüzde 2.1