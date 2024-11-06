Teröristle fotoğrafı çıkan AK Partili milletvekilinden ilk açıklama

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, 14 kez görüştüğü tespit edilen terör örgütü üyesi ile bir yemekte fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Hüseyin Yayman'dan ilk açıklama geldi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim’de "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçuyla tutuklanarak cezaevine konulmuş, Esenyurt Belediyesi Başkanlığı'na da kayyum atanmıştı.

Özer’in savcılığa sevk yazısında “Özer’in, kırmızı kategoride yakalama kararı bulunan Remzi Kartal ile Belçika hattı üzerinden 2015’te 14 kez konuştukları tespit edildi” ifadeleri yer almıştı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın aynı terörist ile birlikte bir yemekte çekilmiş fotoğrafı paylaşılmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Remzi Kartal'ın birlikte yemek yediğini belirterek, "Belediye Başkanımız terör örgütünün kırmızı bültenle aradığı Remzi Kartal'la telefonla görüşmüş. Hüseyin Yayman burada, Ahmet Özer Silivri'de. Bu olacak şey mi? AKP'liysen terör örgütü üyesiyle yemek yersin ama muhalifsen gözaltına alınırsın, tutuklanırsın" ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Yayman TBMM'de bir açıklama yaparak söz konusu fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu. Yayman, "Ben orada akademisyen olarak bulunuyorum ve hiçbir siyasi kimliğim yok. Ben Avrupa Parlamentosunda çözüm sürecini savunan, Kürtlerle Türklerin kardeş olduğunu ifade ettim" diye konuştu.

Yayman şu ifadeleri kullandı;

-Bir fotoğraf üzerinden yapılan tartışma var. Şimdiye kadar sustuk, dinledik. İnsanlar bildiklerini konuşsunlar diye. Açıklıkla belirtmek isterim, Ben siyasal bilgiler uzmanı bir kardeşinizim.

-Gazi Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde hoca olarak çalıştım. Bir Türk olarak Türkiye'nin Kürt sorunu Hafızası'nı yazdım.

-Bu konuyla ilgili ilk olarak o resimde ben Avrupa Parlementosu'nda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıya gittim akademisyen olarak, gazeteci olarak ve Vatan Gazetesi'nde bütün bunları da yazdım.

-Arkadaşlarımın mal bulmuş mağribi gibi bunun üstünden yorum yapmasını tuhaf karşılıyorum.

-Çünkü ben bunları gazetede yazdım. İkincisi ben orada akademisyen olarak bulunuyorum. Hiçbir siyasetçi kimliğim yok.

-Benim orada ne dediğim Avrupa Parlemontosu'nda çözüm sürecini savunan, Türklerle Kürtlerin kardeş olduğuna inanan, Ziya Gökalp'in sözünü anlatarak şunu demişim Avrupa Parlamentosunda; 'Türk'ü sevmeyen Kürt olmaz, Kürt'ü sevmeyen Türk olmaz. Biz 1000 yıldır beraberiz kardeşiz, tarihtaşız. Aynı gelecekte beraberiz.