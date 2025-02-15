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Teröristler inlerinde vuruldu: 7 hain etkisiz hale getirildi

Teröristler inlerinde vuruldu: 7 hain etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gök vatanımızın cesur kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek" denildi. 

DHA

Etiketler MSB milli savunma bakanlığı terörist
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