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  3. 10 Kasım 2019 13:42

Teröristler rahat durmuyor: 24 saatte 16 saldırı gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce tacizlerin devam ettiği, son 24 saatte 16 taciz/saldırının gerçekleştiğini açıkladı.

Teröristler rahat durmuyor: 24 saatte 16 saldırı gerçekleşti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. MSB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

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