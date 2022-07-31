  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı: 4 asker yaralı

Teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı: 4 asker yaralı

Teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı: 4 asker yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde kontrol noktasına PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 4 asker yaralandı.

Akçakale’nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk kasabasındaki El Gantariy kontrol noktasına sabah saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. 4 askerin yaralandığı saldırının ardından bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek önce Akçakale Devlet Hastanesine ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden de yapılan bilgilendirme açıklamasında. Tel Abyad kırsalında terör örgütünün düzenlediği saldırıda 4 askerin hafif yaralandığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Öte yandan sınır hattında ve Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlu birlikler, saldırının düzenlendiği bölgeyi topçu atışlarıyla ateş altına aldı.

Etiketler asker yaralı saldırı terör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'de Jorge Jesus bir oyuncuyu daha veto etti
EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? AK Partili isim tarih verdi!
Evlilik programıyla ünlenmişti: Naz Mila'dan beyaz bikinili poz
Yargıtay'dan emsal niteliğinde ''yıllık izin'' kararı
Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte detaylar...
ABD Başkanı Joe Biden’ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı
Sinir krizi geçirdi, yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü
Sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz'dan şoke eden taciz itirafı: İliklerime kadar hissettim
Ece Seçkin'e sahnede telefon fırlattılar: Gerçekten berbat bir akım
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Fenerbahçe açıklaması