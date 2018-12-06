Teröristlere ağır darbe: 8 terörist öldürüldü

TSK'dan Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar sonucu, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 8 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca harekatlarda, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.