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  2. Güncel
  3. 06 Aralık 2018 21:52

Teröristlere ağır darbe: 8 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine düzenlenen saldırıda 8 terörist öldürüldü.

Teröristlere ağır darbe: 8 terörist öldürüldü
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TSK'dan Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendi. 

Harekatlar sonucu, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 8 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. 

Ayrıca harekatlarda, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.

AA

hava harekatı , terörist , tsk
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