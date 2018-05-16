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  3. 16 Mayıs 2018 19:21

Teröristlere ait kamp alanı bulundu !

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de yapılan operasyonda 7 oda 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip kamp alanı bulundu.

Teröristlere ait kamp alanı bulundu !
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TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin'de icra edilen arama faaliyetleri esnasında, 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Afrin/Hacıhasanlı bölgesinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında teröristlere ait, 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edilmiştir.

Teröristlerin, bölgede başlatılan harekâtla birlikte kamp aldanını terk ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca, kampın içinde yer alan betonarme yapının cidar kalınlıklarının uçaklara karşı koruma sağlayacak şekilde yer yer bir metreye ulaştığı da belirlenmiştir.

Milliyet

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