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  3. 11 Ekim 2019 14:01

Teröristlere ''Ölürüm Türkiyem'' mesajı

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitlerini veren Akçakale'de hoparlörlerden "Ölürüm Türkiyem" türküsü çalınarak teröristelere mesaj veriliyor

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Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgelerden olan Tel Abyad'daki PKK/YPG'li teröristler, sınır ötesinden attıkları roketlerle Akçakale ilçesinde yaşayan sivil insanları hedef almıştı.

Operasyonun ilk 2 gününde Akçakale'de 21 ayrı noktaya düşen roketler nedeniyle Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar Saar ile kamu görevlisi Cihan Güneş şehit olurken, onlarca kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Harekatın üçüncü gününde bölge insanı sivilleri hedef alan teröristlere tepki gösterirken belediye hoparlöründen ise "Ölürüm Türkiyem" türküsü çalınarak, Tel Abyad'daki teröristlere mesaj verildi.

 
 
 

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