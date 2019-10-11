Teröristlerin Doçkalı aracı tam isabetle vuruldu !

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu." denildi.

Barış Pınarı Harekatında PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, havadan tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, vurulma anına ait video görüntüsü paylaşıldı. Paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu." ifadeleri kullanıldı.