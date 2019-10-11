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  3. 11 Ekim 2019 22:19

Teröristlerin Doçkalı aracı tam isabetle vuruldu !

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından tespit edilen teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın tam isabetle yokedildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu." denildi.

Barış Pınarı Harekatında PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, havadan tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, vurulma anına ait video görüntüsü paylaşıldı. Paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

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