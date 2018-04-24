Teröristlerin havaya uçurduğu tarihi cami ayağa kalkıyor

Musul'da ordu birliklerinin 50 metre kadar yaklaşması üzerine IŞİD teröristlerinin bombaladığı El Nuri Camii'nin restorasyon ve yeniden inşası için harekete geçildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50 milyon dolarbağışladığı projeyi Birleşmiş Milletler yürütüyor. Eğik minaresiyle dünya çapında tanınan El Nuri Camii, katil sürüsünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Haziran 2014'te hilafet ilan ettiği yerdi.

Terör örgütü IŞİD'in Haziran 2014'te hilafet ilan ettiği ve Musul'u kurtarma operasyonu sürerken bombalarla havaya uçurduğu ünlü El Nuri Camii, yeniden ayağa kalkıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak'ın en büyük ikinci kentindeki caminin restorasyonu ve yeniden inşası için 50 milyon dolar verdi.

Birleşmiş Milletler, tamamen enkaza dönen kentin sembolü eğri mirareli caminin eski haline dönmesi için beş yıllık bir plan hazırladı. Projenin ilk yılında camiye dair belgeler toplanacak ve tarihi yapının çevresi temizlenecek. Sonraki dört yılda ise restorasyon ve yeniden inşa gerçekleşecek.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Bağdat yönetiminin de desteğiyle Irak tarihinin en büyük ve emsalsiz kültürel yeniden doğuşunun ortaya çıkacağını açıkladı.

Katil sürüsünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yüzünü ilk ve son kez gösterdiği El Nuri Camii, 800 yıllık. Dünya çapında şöhrete sahip eğik minare ise, 45 metre yükseklikteydi.

Ünlü caminin adı, Hristiyan Haçlı güçlerine karşı cihat ilan etmesiyle tanınan Nureddin Mahmud Zengi'den geliyor. Caminin inşa edilmesine 1172 yılında başlandı.

Irak ordu birlikleri ve diğer güçlerin Musul sokaklarında adım adım ilerleyip 21 Haziran 2017 tarihinde camiye 50 metre kadar yaklaşınca, teröristler tarihi yapıyı bombalamıştı. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, saldırıyla katil sürüsünün tarihi bir suç işlediğini söylemişti.

17 Ekim 2016'da başlayan büyük Musul operasyonu, 10 Temmuz 2017'de teröristlerin kentten tamamen temizlenmesiyle sonuçlanmıştı. Yaklaşık 1 milyon Musullunun evlerini terk etmek zorunda kaldığı operasyona, Irak askerlerinin yanı sıra peşmerge, Haşdi Şabi milisleri ve yerel güçler de katılmıştı.