Teröristlerin inleri bir bir imha ediliyor
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pülümür ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 777 fişek, 2 uzun namlulu tüfek şarjörü, 1 dürbün, 24 büyük pil, 1 güneş paneli işe çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, delil niteliğindeki malzemeler alındıktan sonra imha edildi.
DHA
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