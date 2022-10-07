Teröristlerin inleri bir bir imha ediliyor

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pülümür ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 777 fişek, 2 uzun namlulu tüfek şarjörü, 1 dürbün, 24 büyük pil, 1 güneş paneli işe çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, delil niteliğindeki malzemeler alındıktan sonra imha edildi.

DHA