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Teröristlerin inlerine giriliyor: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Teröristlerin inlerine giriliyor: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi. Ele geçirilenler arasında; 850 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 277 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 adet taarruz el bombası, 9 adet savunma el bombası yer aldı" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı PKK terörist ırak
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