Teröristlerle sıcak çatışma: 1 asker yaralı !

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı asker helikopterle Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker hafif şekilde yaralandı.

Yaralı asker helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Teröristlerin kıstırıldığı bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.