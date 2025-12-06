Terörsüz Türkiye sürecini eleştirdiği için açığa alınan polis memurundan yeni açıklama

Eskişehir'de MHP lideri Bahçeli'nin geçen yıl eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili lideri teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan terörsüz Türkiye süreci için vatandaşların karşısına geçen bir trafik polisinin yaptığı eleştiriler olay olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü polis memurunu açığa alındığını açıklamıştı. Polis memurundan açığa alma kararı sonrasında yeni bir hamle daha geldi.

Görüntülerde polis memurunun vatandaşlar tarafından alkış alan konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Seçimleri Öcalan çıkacak diyerek kazanarak bugün o Öcalan'a sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk Milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgatlıyım. Kayseri'de MHP kurultaylarında büyüdüm ben. Lanet olsun. Yol yürüyeceğiniz başka adam mı kalmadı sizin. Her gün örgüte yakın insanlar utanmadan arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyor. APO çıkacakmış. Doğa Güneydoğu Kürdistan olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye burada son sözü her zaman Türk Millet söyler. Bu süreç başladı başlayalı uyku uyuyamıyorum"

Görüntülerin sosyal medyada da yayınlanması sonrasında ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nden jet hızında bir adım geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı ve konu hakkında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

"Bazı sosyal medya hesaplarında Eskişehir ilinde görevli bir Polis Mensubuna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Polis Memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Açığa alınan polis memurundan yeni açıklama: ''Onur duyarım''

Öte yandan görevden uzaklaştırma kararını sosyal medya hesabından paylaşan polis memuru ise "Adım ‘Onur’ gibi onur duyarım. Onur belgemdir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti! Yaşasın büyük Türk milleti!” ifadelerini kullandı.

Polis memuru ayrıca hakkında "FETÖ'cü" diyenlere de ateş püskürdü ve şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda 'FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı' şeklinde haber yapan kanalları, sayfaları görüyorum. 2013 senesinde polislik mülakatında FETÖ’cüler tarafından 'dişi seyrek' bahanesiyle elenen ben ile FETÖ birbirine yer ile gök kadar uzaktır. Sağ yanına APO’yu sol yanına Papa’yı alan bu haber kanalları yakında bu parçada eksik kalan FETÖ’ye anıt mezar yaptırıp onun rezil hatırasıyla da barışabilecek olan ilk kişiler olacaktır. Başım dik alnım ak. Hırsızlıktan, rüşvetten, vatana ihanetten görevden uzaklaştırılmadım. Şükürler olsun bir gün rüşvet yemedim. Devletimi hiçbir zaman hiçbir menfaate, paraya satmadım. Üniformamı onurla taşıdım. Eleştiriye açığım ama FETÖ ile beni yanyana getirirseniz sizi rezil rüsva ederim."