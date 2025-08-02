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Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz kalan ismi Selahattin Demirtaş sonunda sessizliğini bozdu

Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz kalan ismi Selahattin Demirtaş sonunda sessizliğini bozdu
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MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde sessizliğiyle dikkat çeken, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş sonunda sessizliğini bozdu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kendisini ziyaret eden DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla, "Merhabalar Değerli vekilimiz Sayın Gergerlioğlu aracılığıyla selam ve dayanışma duygularını ileten tüm dostlara bizden de yürek dolusu selam, sevgiler." mesajını paylaştı.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz. Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşaa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır. Özgürlük dolu günlere..."

MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde sessizliğiyle dikkat çeken, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş sonunda sessizliğini bozdu.

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Etiketler Selahattin Demirtaş terörsüz Türkiye süreç dem parti abdullah öcalan PKK terör terörist
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