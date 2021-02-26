''Terörün finansmanı'' yönetmeliğinde değişiklik

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmelikle, yönetmeliğin tanım maddesine ‘finansal grup’ başlığıyla ekleme yapıldı.

‘Yükümlü’ sıfatıyla yapılan ek ile finansal grup, “Merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde bulunan Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimlerinden oluşan grup” diye tanımlandı.

Buna göre, finansal gruplar, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için, gerekli uyumun sağlanması amacıyla risk temelli bir yaklaşımla oluşturulacak olan uyum programı uygulama yükümlüsü olacak.

Türkiye Varlık Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi finansal kuruluşlarda ortaklığı bulunan kamusal niteliği haiz kurum ve kuruluşlar, finansal grup oluşumu bakımından ana kuruluş olarak değerlendirilmeyecek.

Yönetmeliğin 4. maddesine yapılan ekle de, kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler, finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, portföy yönetim şirketleri, kıymetli madenler aracı kuruluşları, elektronik para kuruluşları ile ödeme kuruluşları uyum programı oluşturacak yükümlüler arasına dahil edildi.