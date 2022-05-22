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Ters yöne giren alkollü sürücü kazaya neden oldu

Ters yöne giren alkollü sürücü kazaya neden oldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde ters yönde seyreden alkollü sürücü, karşı yönde gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Olay, gece yarısı Çorlu - Çerkezköy yolu yanyol üzeri Velimeşe OSB Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine ters yönde seyreden Esat Fatih S. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Sedat T. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE KURTARDI

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Esat Fatih S. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Esat Fatih S. tedavi altına alındı. Sürücü Esat Fatih S’nin alkollü olduğu öğrenildi.

"ÜZERİME GELDİ, KAÇAMADIM"

Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü Sedat T. ise, “Çerkezköy’e gidiyordum, ters yönden gelen araç birden önüme çıktı. Kaçamadım ve bana çarptı” diye konuştu.

Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

Etiketler kaza alkol sürücü
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