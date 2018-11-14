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  3. 14 Kasım 2018 10:06

Tersine beyin göçü destek ve hibeleri açıklandı

Tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla başlatılan ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ destekleri açıklandı. Buna göre araştırması için 1 milyon TL başlangıç ödeneği verilecek araştırmacılar, ayda 24 bin TL burs alacak.

Tersine beyin göçü destek ve hibeleri açıklandı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen “Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı”nı, “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı”na dönüştürdüklerini açıkladı. Varank, başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek istediklerini belirterek, program kapsamında 24-36 ay arasında destek verileceğini ve 15 Aralık’ta çağrıya çıkılacağını söyledi.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Varank, başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmek istediklerini belirterek, program kapsamında 24-36 ay arasında destek verileceğini ve 15 Aralık'ta çağrıya çıkılacağını söyledi.

Hürriyet

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