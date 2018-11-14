Tersine beyin göçü destek ve hibeleri açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen “Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı”nı, “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı”na dönüştürdüklerini açıkladı. Varank, başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek istediklerini belirterek, program kapsamında 24-36 ay arasında destek verileceğini ve 15 Aralık’ta çağrıya çıkılacağını söyledi.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Varank, başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmek istediklerini belirterek, program kapsamında 24-36 ay arasında destek verileceğini ve 15 Aralık'ta çağrıya çıkılacağını söyledi.