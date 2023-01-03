Tesettür Giyim Tüyoları

Giyim tarzı, kişiliğinizi yansıtan ve sizler hakkında tüyolar veren en önemli fiziksel detaylardan birisidir.

Bir kişinin giyimi, hangi renkleri tercih ettiği, nasıl bir tarza sahip olduğu veya tercih ettiği aksesuarlar kişiliğini ve zevklerini yansıtır. Bu durum her inanca sahip giyinen kişiler için aynıdır.

Hem açık giyimde hem de tesettür giyim için kişilerin kendilerini yansıtabilmesi ve vücut tiplerine uygun giyinmesi için bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Tesettür giyim için zaman zaman doğru parçalar tercih etmek biraz zor olabilir, seçenekler az gelebilir veya kişilerin tarzını yansıtması biraz daha zor olabilir. Bundan dolayı öncelikle kişilerin kendi tarzlarını belirlemesi ve kıyafet tercihlerini yaparken vücut tiplerini tanımaları gerekir.

Genel olarak tarz bir tesettür giyim için;

Kendi stilinizi belirlemeniz gerekir.

Vücut tipinizi bilmeniz ve tercih etmeniz gereken kıyafetleri belirlemelisiniz.

Tercih edeceğiniz baş örtülerin kumaş ve tarzı giyim tarzınız ile uyumlu olmalıdır.

Baş örtüsünü bağlama şekliniz yüz tipinize uygun olarak yapılmalıdır.

Tercih ettiğiniz aksesuarlar giyim şekliniz ile uyumlu olmalıdır.

Aynı zamanda tercih edeceğiniz kıyafetler ve tüm aksesuarların gideceğiniz yerlerle de uyumlu olması gerekir. Bu detaylara dikkat ederek tesettür giyimde şık olmanın kapısını kolayca açabilirsiniz.