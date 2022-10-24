Tesettür Takım Kombini Nasıl Yapılmalıdır?

Tesettür takım kıyafetler birbiri ile uyumlu olacak şekilde kombin yapılarak kullanıcıların beğenilerine sunulur.

Bu takımların kullanılması halinde bazı aksesuarlar, ayakkabılar ve çantalar kullanılarak görüntü zenginleştirilebilir. Bu bağlamda seçilecek olan tesettür takımın modeli ve formu oldukça önemlidir.

Tesettür Takım Nedir?

Tesettür takım, genellikle tesettürlü kullanıcılara özel olarak hazırlanan, tesettür ikili takım kombinleri başta olmak üzere birçok alt başlığı bulunan kıyafetlerdir. Genel itibariyle kıyafetlerin formları uzun bacak ve kollardan meydana gelmek üzere iç belli etmeyecek şekilde astarlı ya da astarsız olarak tasarlanır. Astarsız olarak tasarlanan kıyafetlerin en büyük özellikleri kullanılan kumaşın yeterli opaklığa sahip olmasıdır.

Tesettür Takımın Özellikleri Nelerdir?

Kullanım alanlarına göre tesettür takım özellikleri farklılık gösterir. Fakat her tesettür takımın ortak bir özelliği vardır ki o da dini inançlar baz alınarak belirli standartlara göre üretilmeleridir. Bu standartların başında belirli uzuvların kapalı olması gelir.

Tesettür etekli takım kombinleri klasik ya da günlük olacak şekilde iki gruba ayrılır. Bu gruplara bir de abiye formu eklenebilir. Fakat genellikle abiye formunda etek yârine elbise kullanılması tercih edilir.

Tesettür ceket takım kategorisinde genellikle klasik kumaşlardan üretilen, ofis, okul ve iş yerleri gibi daha resmi kurumlarda kullanılan kıyafetler mevcuttur. Tesettür ceket takımların vazgeçilmez parçası ceketlerdir. Ceket altına etek ya da pantolon üretilmiş olabilir. Tercih kullanıcının zevkine bırakılmıştır.

Tesettür Takım Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tesettür takım alınacağı zaman mutlaka hangi amaç için kullanılacağına bakılmalıdır. Düğün, nişan, balo gibi özel mekanlarda ve zamanlarda tesettür abiye takım tercihi yapılabilir. Uzak olan kişilerin özel gün davetiyelerine icabet edileceği zaman tesettür ceket takım kombinleri değerlendirilebilir.

Günlük kullanımlarda ve özellikle sonbahar kış aylarında, özellikle hava sıcaklığı baz alınarak üretilen triko tesettür takım tercih edilebilir. Triko takım tesettür kombinleri klasik olabileceği gibi spor da olabilir. Bu durumda kullanıcının hangi amaç doğrultusunda seçim yapacağını belirlemesi gerekir.

Tesettür takım seçerken kıyafetlerde kullanılan kumaş seçimine dikkat edilmelidir. Kumaşlar ne çok kalın ne de çok ince olmalıdır. Aynı zamanda kullanım amacına uygun kumaş kullanılması da oldukça elzemdir.

Tesettür takım seçimi yapılırken kişilerin kendi vücut proporsiyonlarına göre tercih yapmaları oldukça önemlidir. Aksi taktirde kıyafetler kendilerini belli edemeyebilirler.

Tesettür takımlar uyumlu renklerde olmalı ve mevcut kıyafete özel yapılacak olan kombinlerde özellikle küçük parçalarda özenle renk uyumuna dikkat edilerek bütünlük korunmalıdır.

Tesettür Takım Çeşitleri

Tesettür takım çeşitler birkaç ana başlık ve birkaç alt başlıktan oluşur. Ana başlıklar içerisinde abiye, spor, günlük ve klasik kıyafetler yer alır. Bu ana başlıkların alt başlıklarında ise takımın kaç parçadan oluşturulduğu ve parçaların ne olduğu yer alır. Örneğin abiye tesettür takımların alt başlığında ceket-elbise abiye tesettür takım yer alabilir. Bu durumda kullanıcı bu kombinin iki parçadan meydana geldiğini anlar.

Kış Aylarında Tesettür Takım Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Kış aylarında kullanılacak olan tesettür takım mutlaka yeterli kalınlığa sahip olmalı ve sıcak tutan kumaşlardan üretilmelidir. Triko tesettür takımlar bu bağlamda kullanıcının ihtiyaçlarına cevap veren parçalardır.

Kış aylarında kullanılacak olan tesettür takımlar, günlük olacaksa, genellikle pantolon kombini ile yapılır. Bu durumun temel sebebi diğer kıyafetlerin yağmurdan ve kardan etkilenebilecek olmasıdır. Kış aylarına özel olarak üretilen tesettür abiye takımlarda bulmak mümkündür.

Tesettür Takım Fiyatları 2022

Tesettür takım kombinlerinde fiyatlar oldukça değişiklik gösterir. Kullanılan parça sayısı ve el işçiliği burada önemli bir faktördür. Tesettür takımın kullanım amacına göre üretilmiş olması da fiyatlara etki eder. Örneğin abiye tesettür takımlarda kullanılan kumaş farklılığı ve mevcut işçiliğin fazla olması sebebiyle günlük tesettür takım kombinlerine kıyasla fiyatı bir miktar fazla olabilir.

Tesettür takımlarda fiyatlar üretilen bedene göre değişim göstermez. Bedenin büyük ya da küçük olması fiyat üzerinde değişiklik yapmaz. Fakat kullanılan parça sayısı bu durumu değiştirebilir. İki parçadan meydana gelen tesettür kombinler daha uygun fiyatlı olabilir. Burada en önemli faktör kullanılan kumaş kalitesidir. Kumaşın içerisinde bulunan hammaddeler ve miktarları fiyat üzerine oldukça etkilidir.

Sık Sorulan Sorular

Tesettür takım ve kombinleri hakkında en sık sorulan sorulardan biri bu takımları hangi yaş grubunun tercih edebileceğidir. Tesettür takımlar her yaş grubuna özel ayrı olarak üretilebilir. Bu bağlamda kullanıcının kendi yaşına uygun kıyafet bulabilmesi oldukça olasıdır.

Tesettür takımlar kombin yapılırken kullanıcının kendi yaşına özel parçalar seçmesi bu bağlamda görsel bütünlüğü saplayacaktır. Örneğin orta yaş grubu için hazırlanan tesettür takım kıyafet güzel ve ışıltılı bir broş ile kombin yapılabilir.

Tesettür takım kombinlerinin nasıl yapılacağı da en merak edilen sorulardan biridir. Kombinler genel olarak kişilerin özel zevkleri baz alınarak yapılır. Bu bağlamda birçok parça kullanılabilir. Spor ayakkabılar, babetler, topuklu ayakkabılar, klasik ayakkabılar ve bunlarla uyumlu olacak çantalar kullanılabilir.

Önemli olan nokta kullanılan ayakkabı ve çantanın hem birbiri ile uyumlu olması hem de tesettür takım ile bütünlük sağlayabilmesidir. Örneğin spor bir takım kullanılması durumunda rugan ayakkabı ve çanta tercihi garip görünebilir fakat spor ayakkabı ve çanta görüntüyü bütünleştirecektir.

Sonuç

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