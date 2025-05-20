Tesettürlü öğrenciye ''Karabaş'' diyen öğretmen açığa alındı

Tüm çalışanların maaşına bir ''zorunlu'' kesinti daha geliyor

Büyükşehir ilçelerinde ''vali'' dönemi mi başlıyor?

Uzak Şehir oyuncularının paylaşımları Cumhurbaşkanı Danışmanı'nı kızdırdı

Bir rakı grubuna daha yine zam yeniden zam geldi

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Ne Sibirya, ne Alaska, ne de Kanada... Bir ilimizd evler karlar altında kaldı!

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Kredi kartından nakit avanslar ve kredi kullanımları yeniden gevşiyor...

Eda Taşpınar bu sefer yazın geldiğini Afrika'nın vahşi yaşamının içinde ilan etti

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Türkiye'nin beyaz eşya devi Vestel'de toplu işten çıkarma kararı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan yardım isteyen Linet'ten yeni açıklama

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