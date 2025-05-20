Tesettürlü öğrenciye ''Karabaş'' diyen öğretmen açığa alındı
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Hatay'da 11 yaşındaki tesettürlü öğrenciye ''Karabaş'' dediği iddia edilen öğretmen açığa alındı.
Olay, Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi H.K. (11), derste sınıf arkadaşında kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeni tarafından ‘Önüne dön karabaş' şeklinde hitaba maruz kaldı.
Sınıf arkadaşlarının önünde duyduğu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan tesettürlü öğrenci H.K., durumu eve gelince babasına anlattı. Baba H.K. (35), duydukları karşısında öğretmen hakkında okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulundu.
Gelen şikayetler üzerine Hatay Valiliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ‘Karabaş’ ifadesinde bulunduğu iddia edilen öğretmenin açığa alındığı öğrenildi.
İHA
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