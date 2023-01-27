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Tesla Cybertruck üretimini erteledi

Tesla Cybertruck üretimini erteledi
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Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın seri üretimine tam kapasite olarak gelecek yıl başlanacak.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Tam kapasite üretim 2024'te başlayacak
Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın seri üretimine tam kapasite olarak gelecek yıl başlanacak.

Cybertruck sorularına temkinli yaklaşan milyarder iş insanı Elon Musk, 2023'ün ortasında birkaç üretim yapılacağını söylese de tam kapasite üretimin 2024'ten önce yapılamayacağını söyledi.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Tesla, sadece mevcut siparişlerin teslimatını yaparak 79 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak.

Etiketler Tesla Cybertruck üretim
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