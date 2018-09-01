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  3. 01 Eylül 2018 14:33

Teslim olan PKK'lı teröristten çöküş itirafları

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'dan kaçarak teslim olan kadın terörist, TSK'nın operasyonlarıyla örgütteki çözülmelerin had safaya ulaştığını itiraf etti.

Teslim olan PKK'lı teröristten çöküş itirafları
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak  güvenlik güçlerine teslim olan "Viyan" kod adlı kadın terörist B.O, Türk Silahlı  Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları sonucu örgütteki çözülmelerin had safhaya ulaştığını belirtti. 

TSK, yurt içi ve yurt dışındaki başarılı operasyonlarıyla PKK'lı  teröristlere göz açtırmıyor. 

Kararlılıkla yürütülen operasyonlarla yerleşim yerleri teröristlerden  temizlenirken, örgütten kopmalarda yaşanan artış da dikkati çekiyor.

Şırnak'ta son 6 ayda 211 terörist teslim oldu 

Sadece Şırnak'ta son 6 ayda 9'u sözde sorumlu 131 terörist etkisiz  hale getirildi, teslim olan teröristlerin sayısı 211'e yükseldi. 

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli  ikna çalışmaları sonucunda, "Viyan" kod adlı kadın terörist B.O. da Silopi Habur  Sınır Kapısı karakoluna teslim oldu.

  B.O, jandarmadaki ifadesinde, 2011 yılında yakın çevresinden  etkilenerek, terör örgütüne katıldığını söyledi.

Arkadaşlarına verdiği değerin, kendisini PKK kampında bulmasına yol  açtığını ifade eden B.O, örgüte katıldıktan sonra söylenenler ve gerçekler  arasında uçurum gördüğünü, bu nedenle kaçmanın çarelerini aradığını dile  getirdi. 

Örgütün gerçek yüzünü görenlerin bir şekilde kaçmaya çalıştığını  aktaran B.O, şunları kaydetti:

"Benim gibi birçok arkadaşımın gelmek istediğini biliyorum. Kaçmaya  çalışmak isteyenleri de gördüm ama onlara yapılanları da gördüm. Hep bizlere  'teslim olursanız aileniz mahvolur, sizin orada bir yaşamınız olamaz, sizi gelip  bulur öldürürüz' gibi sindirme politikası izliyorlardı. Bu politikaları etkili de  oluyordu ve kimse kaçmaya cesaret etmiyordu."

"12-17 yaş arasındaki gençler savaştırıldı ve çoğu öldü"

Örgüte yeni katılacaklara yönelik stratejik bölgelerde "şube"  kurulduğunu söyleyen B.O, 12-17 yaş grubundaki gençlerin bu "şubeler"de eğitilip  savaştırıldığını ve çoğunun öldüğünü belirtti.

Örgüte son zamanlarda katılımın ciddi şekilde azaldığına dikkati çeken  B.O, "Bir bölgede 4 şubeleri varsa bu son iki yılda bir şubeye düştü yani örgüte  katılımın yüzde 70 azaldığını söyleyebiliriz.  Kaçmanın yolunu bulup gelenler de  olacak. Duydukları ve gördüklerinin bir olmadığını gören insanlar bir şekilde  oradan kurtulacaklar." ifadesini kullandı.

Örgütün baskıları nedeniyle birçok kişinin intihar ettiğine şahit  olduğunu aktaran B.O, TSK'nın sınır ötesi harekatlarının örgüte büyük darbe  vurduğunu belirtti. 

 "Sınır ötesi harekat sonrası Türk kanallarını izlemek yasaklanıyordu"

Terör örgütü PKK'nın, etkisiz hale getirilenlerin sayısını gizlediğini  kaydeden B.O, "Ölenleri, moraller bozulmasın diye hiç söylemiyorlardı, örgüt  içerisinde çok büyük güvensizlik görünüyordu. Özellikle sınır ötesi harekat  sonrasında Türk kanallarını izlemeyi yasaklıyorlardı. Bunun amacı örgütün  moralinin bozulmamasıydı." dedi.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve Kandil'e yönelik  operasyonlarla örgütte ciddi kırılmaların yaşandığını belirten B.O, "Hep 'Bu yıl  final yılı olacak' diyorlar, ama o final yılı bir türlü gelmedi. 'Başaracağız, bu  yıl zafer yılımız olacak' diye kandırdılar. Artık bu söylem onlara en çok  inananların bile güvenlerini kırdı. Çünkü hep oyalama taktikleri olduğunu  gördüler." diye konuştu.

"Sadece yeniler değil, eskiler de kaçıyor"

Örgütten kaçanların çoğunlukla Irak'a gittiğini ifade eden B.O,  ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Daha önce kaçan insanlar onlara ayak uyduramayanlardı. Ancak son  zamanlarda görülüyor ki en güvendikleri 20-25 yıllık elemanları bile düşünsel  olarak bitmişler, fiziksel olarak da bırakmak istiyorlar. Sadece örgüte yeni  giren elemanlar kaçmıyor eskiler de kaçıyor. Örgütte 25 yıl boyunca üst düzey  sorumluların yakın korumalığını yapmış birinin de 3 ay önce kaçışına tanık  oldum."

Terör örgütünden kaçmak isteyenlere de çağrıda bulunan B.O, "Aileleri  ve kolluk güçleriyle irtibata geçip teslim olsunlar. Ben teslim oldum ve gayet  mutluyum. Bundan sonra düzenli bir hayatın beni beklediğini biliyorum." ifadesini  kullandı

AA

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