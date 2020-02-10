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  3. 10 Şubat 2020 17:54

Tevfik Göksu'dan ulaşıma yapılan zamma tepki

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili ve Esenelr Belediye Başkanı Tevfik Göksu ulaşıma gelen zam hakkında açıklama yaptı.

Tevfik Göksu'dan ulaşıma yapılan zamma tepki
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zamla ilgili, "Fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ulaşıma yapılan, yüzde 35'e varan zamlar uygulanmaya başlandı.

AK Parti grubunun, bugün yapılacak İBB'nin şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi. Toplantı öncesi İBB'ye gelen AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Yapılan zamla ilgili meselenin ne ekonomiyle ilgili ne başka boyutunu, ben zammın ahlaki boyutunu konuşuyorum. Seçimden önce çıkıp İstanbul'un her bir köşesinde 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi.

DHA

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