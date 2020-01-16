TFF Başkanı Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltında

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, Metin İyidil ile beraber; TFF Başkanı ve Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemir ve İyidil’in avukatı Abdullah Kaya’nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ...

Eski Korgeneral Metin İyidil yargılandığı 15 Temmuz EDOK davasında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçen günlerde, İyidil'in dosyasını inceleyen istinaf mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu, İyidil hakkında beraat kararı vererek tahliyesine hükmetti.

Bu kararın ardından bugün Ankara Bölge Adliye Mahkeme 21. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yakalama müzekkeresi yazarak, İyidil’in yakalanmasını istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan ve istinaf başvurusunda beraat ve tahliyesine karar verilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı.