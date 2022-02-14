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'The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın fragmanı yayınlandı

'The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın fragmanı yayınlandı

Amazon’un Orta Dünya’da geçen yeni dizisi 'The Lord of the Rings: The Rings of Power’ın ilk fragmanı yayınlandı.

Daha önce hayranlara yönelik kısa tanıtım videoları paylaşan Amazon, Amazon Prime’da yayınlanacak olan 'The Lord of the Rings: The Rings of Power’ dizisinin ilk fragmanını Super Bowl sırasında yayınladı.

Dizi, Orta Dünya’nın ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı olan J. R. R. Tolkien tarafından 'İkinci Çağ' olarak adlandırılan ve Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleri ile hikâyeleri anlatılan dönemin yüzlerce yıl öncesini izleyiciler ile buluşturacak.

 Dizi, 2 Eylül’den itibaren Amazon Prime’dan izlenebilecek.

Etiketler The Lord of the Rings: The Rings of Power'
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