THK’nin borçları yapılandırılıyor

Atatürk’ün temellerini attığı Türk Hava Kurumu’nda (THK) yaşanan skandal iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı harekete geçeceğini açıklamıştı. THK’nin geçmiş 8 yıl boyunca zarar ettirilmesi ve borç batağı ile ilgili bir koordinatör atandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan koordinatörün THK’deki yolsuzluk dosyalarının akibetini de takip etmesi bekleniyor.

Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı Başkanı Bertan Nogaylaroğlu kurum üyeleri ve Türkiye genelinde bulunan şubelere mektup gönderdi. Nogaylaroğlu’nun imzasını taşıyan bilgilendirme mektubunda, THK tarafından İçişleri Bakanlığı Mülkiye ve Dernek denetçileri davet edilerek, geçmiş dönemlere ait yapılan yolsuzluklar ve yanlışlıkların incelenmesinin istendiğini belirtildi. Devlet Denetleme Kurulu’nun kısa sürede çalışmalara başladığını da ifade eden Nogaylaroğlu, “Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen koordinatör çarşamba günü kurumumuza gelmiş ve takip edilecek yol haritası konusunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca dava dosyalarının hızlı ve sağlıklı şekilde hazırlanması ve sonuçlandırılması amacıyla hukuk bürosu çalışma yapmaktadır. Bütün çalışmaların temel ve ortak amacı kurumun geçmişte uğratıldığı zararları ortaya çıkarmak, belirlenecek yol haritasını uygulamak ve en kısa zamanda Genel Kurula gitmektir” denildi. Mektubun son bölümünde de hatırlatma yapılarak, “Şu bilinmelidir ki; davalara konu olan kişilerin Türk Hava Kurumu’nun geleceğinde asla yeri olmayacaktır. Takiye veya hülle yolu ile de kurumun bu şahıslara ve uzantılarına da teslimi mümkün değildir” ifadelerine yer verildi. Eski CHP milletvekili ve parti meclisi üyesi Haluk Pekşen’de “Sorun çok büyük. Cumhurbaşkanlığı bir çözüm üretmediği sürece bu sorunlar çözülmez. Devlet Denetleme Kurulu yolsuzluklarla ilgili el koymalı. THK’nin borcu mutlaka yapılandırılmalı” diyerek uyarıda bulunmuştu.



