THK'nın yangın söndürme uçaklarının Teknofest'teki görüntüleri ortaya çıktı

2019'da gerçekleştirilen Teknofest'te THK filosundaki yangın söndürme uçakları bir gösteri uçuşu yapmıştı. Bu uçuş sırasında çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan güney sahillerini küle çeviren yangınlarda bu uçakların neden kullanılmadığını sordu.

Manavgat'ta başlayan yangın kısa zamanda bir yangınlar fırtınasına dönüştü ve Akdeniz kıyılarını küle çevirdi. Yaşanan orman yangınlarına Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının müdahale etmediği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Yangınları söndürmede yetersiz olduğu eleştirileriyle karşı karşıya olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada THK uçakları ile ilgili "Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "THK'nın uçakları varmış falan. Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz. THK'nın elinde kullanılabilecek uçak yok. Biz 45 helikopterle çalışıyoruz" diyerek çalışmaları savundu.

THK'NIN ELİNDE KULLANILABİLECEK UÇAK YOK

THK'den, 20 uçakla müdahalede bulundukları açıklaması gelirken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK ile bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil" dedi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "THK'nın uçakları varmış falan. Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz. THK'nın elinde kullanılabilecek uçak yok. Biz 45 helikopterle çalışıyoruz" diyerek çalışmaları savundu.

"TEKNOFEST'TE GÖRMÜŞTÜK"

Daha önce 2019 yılında İzmir'de çıkan orman yangınıyla ilgili de aynı durum gündeme gelmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, THK uçaklarının eknofest'te uçtuğunu söylemişti. Pakdemirli ve Erdoğan'ın "uçak yok" açıklamalarına bugün de tepki gösteren CHP'li Bakan, Teknofest uçuşlarını hatırlattı.

Bakan, "Tayyip Erdoğan az önce 'THK'nın elinde yangında kullanılabilecek uçak yok' dedi. 2 sene önce de Bekir Pakdemirli THK uçakları için 'hurda', 'motoru yok', 'uçamaz' diyordu. Bu sözlerden birkaç ay sonra o uçaklar damadın Teknofestinde kendini göstermişti! Yemiyoruz! Affetmiyoruz!" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'TE GÖSTERİ UÇUŞU YAPMIŞTI

THK filosundaki yangın söndürme uçakları da Teknofest'te gösteri uçuşu yaptı. THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçakları, İstanbul'daki etkinlikte temsili yangını söndürdü. Denizden aldığı 5.5 ton suyu, pist kenarındakı alana boşaltan yangın söndürme uçağı, gösteri uçuşunu başarıyla tamamladı.

THK’nın yangın söndürme uçakları Ege bölgesinde günlerce süren yangınlar sırasında gündeme gelmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uçakların yangınlarda kullanılamayacak durumda oluşunu sinema filmi Vizontele’ye gönderme yaparak açıklamış ve Bakanlık personelinin bu uçaklarla uçmak istemediğini söylemişti.