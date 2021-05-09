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Thodex soruşturmasında yeni gelişme; yakalandı!

Thodex'in kurucusu Faruk Ö.'le birlikte otelde güvenlik kamerasına yansıyan Altjan C. yakalandı. Altjan C. ilk sorgusunda Faruk Ö.'e yardımcı olduğunu itiraf etti.

Kripto para borsası Thodex’in firari kurucusu Faruk Ö.’in yatırımcılarını milyonlarca dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Halen Arnavutluk sınırları içerisinde olan ve 108 milyon dolarla kayıplara karışan Faruk Ö.’in izi adım adım takip ediliyor.  Faruk Ö.'e yardım eden Arnavut vatandaşları bir bir yakalanıyor.

Yardım eden kişi yakalandı

Faruk Ö.’in kaldığı otelde güvenlik kamerasına yansıyan kırmızı beyaz montlu Arnavutluk vatandaşı Altjan C. (Altyan C.) adlı kişi yakalandı.

 İtiraf etti

TRT Haber'in haberine göre, yardım ettiğini itiraf etti Altjan C., kaçışta asıl pay sahibi olan Edevaldo Haxhiu adlı kişiyle Faruk Ö.’e yardımcı olduklarını itiraf etti. Altjan C., ifadesinde Faruk Ö.’in suçlu olduğunu basında çıkan haberlerden sonra anladığını söyledi.

Havalimanından alıp otele yerleştirdiğini söyledi

Thodex’in firari kurucusu Faruk Ö.’i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı. Altjan C., basından Faruk Ö.’in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu öğrenince, Edevaldo H. ile yeniden görüştüğünü söyledi. Korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti.

Arnavutluk'ta saklanıyor

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Faruk Ö., Arnavutluk’ta gıda ürünleri tedarikçisi bir firmanın yöneticisiyle birlikte saklanıyor.

Etiketler thodex gözaltı soruşturma
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