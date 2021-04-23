Yurt dışına kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin tüm önlemler alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özer'in yakalanması için kırmızı bültenin çıkarıldığını açıkladı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih ÖZER hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır. Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır." denildi.

DOLANDIRICILIĞIN BOYUTU 2 MİLYAR DOLAR

2 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığıyla ilgili detayları CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş konuyla ilgili detayları aktardı. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan edilen bilgiye göre dün İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.

Başsavcının talimatıyla Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in işyerlerinde arama yapıldı ve banka hesaplarına tedbir konuldu. İçişleri Bakanlığı'ndan 22 Nisan'da gelen yazıya göre 20 Nisan 2021'de Tiran'a çıkış yapan Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Arnavutluk'ta olduğu teyit edildi.

62 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy’deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.