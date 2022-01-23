  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY 31 seferini iptal etti

THY 31 seferini iptal etti

THY 31 seferini iptal etti

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı olmak üzere 31 seferi iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı olmak üzere 31 seferi iptal etti.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" dedi. 

Etiketler thy Türk hava yolları sefer uçuş yolcu uçağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İngiltere'den yürüyerek İstanbul'a geldi! Hedefinde Mekke var
2022'nin en iyi bataryaya sahip telefonları
CHP'den ortalığı karıştıracak Sedef Kabaş hamlesi
Kar kış demeden kuyruğa girdiler... ''Türkiye bu tabloyu hak etmiyor''
Beren Saat'ten Erdoğan'lı Sezan Aksu paylaşımı: ''İnanmak istemiyorum''
Adanın bir kısmı haritadan silindi! Felaketten inanılmaz görüntüler
Tüm Türkiye'de üretim 3 günlüğüne duruyor!
Elektrik faturasını paylaşan Gürse Birsel'e, Gonca Vuslateri'den olay gönderme
İstanbul - Ankara otoyolu trafiğe kapatıldı!
75 yaşındaki maceraperest denizin ortasında ölü bulundu