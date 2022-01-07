THY, 75 personelin tahliyesi için Kazakistan'a sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları, 75 personelin tahliyesi için bu akşam Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek.

Kazakistan'da yapılan akaryakıt zamları sonrası 2 Ocak itibariyle halk sokağa indi, ülkede OHAL ilan edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bugün halka sesleniş konuşmasında kolluk kuvvetlerine ve orduya teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma yetkisi verdiğini açıkladı.

75 PERSONEL İÇİN ÖZEL SEFER DÜZENLENECEK

Ülkenin yangın yerine dönmesinin ardından uçuşların durdurulduğu ülkede Türk Hava Yolları, ülkede mahsur kalan 75 personelin tahliyesi için bu akşam Kazakistan'a özel sefer düzenleyeceğini duyurdu.