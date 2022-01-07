  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY, 75 personelin tahliyesi için Kazakistan'a sefer düzenleyecek

THY, 75 personelin tahliyesi için Kazakistan'a sefer düzenleyecek

THY, 75 personelin tahliyesi için Kazakistan'a sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları, 75 personelin tahliyesi için bu akşam Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek.

Kazakistan'da yapılan akaryakıt zamları sonrası 2 Ocak itibariyle halk sokağa indi, ülkede OHAL ilan edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bugün halka sesleniş konuşmasında kolluk kuvvetlerine ve orduya teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma yetkisi verdiğini açıkladı.

75 PERSONEL İÇİN ÖZEL SEFER DÜZENLENECEK
Ülkenin yangın yerine dönmesinin ardından uçuşların durdurulduğu ülkede Türk Hava Yolları, ülkede mahsur kalan 75 personelin tahliyesi için bu akşam Kazakistan'a özel sefer düzenleyeceğini duyurdu.

Etiketler thy sefer kazakistan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yeni tedbirler yolda
Mahfi Eğilmez'den ''telefonunu çıkar'' diyen vatandaşa unutlmayacak cevap
WhatsApp'tan herkesi sevindirecek yeni özellik
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafındaki dikkat çeken detay
Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Akaryakıta yine yeniden büyük zam!
Kripto para piyasası kan ağlıyor! İşte Bitcoin'deki çöküşün nedeni
İstanbul'da durum vahim! İşte vaka haritasında ilçe ilçe son durum
Ünlü anketçi 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını açıkladı
Burası Ardahan! Dev kurt böyle görüntülendi
Ünlü ekonomist yerli otomobil TOGG'ın fiyatını görünce bu tepkiyi verdi