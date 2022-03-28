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THY açıkladı: Bir ülke daha korona önlemlerini kaldırdı

THY açıkladı: Bir ülke daha korona önlemlerini kaldırdı

Türk Hava Yollarından (THY) yapılan açıklamaya göre, Polonya'ya yapılacak seyahatlerde aşı ve test zorunluluğunun kaldırıldığı belirtti.

Türk Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede "Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" denildi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ KALDIRDILAR!
Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.

Konuya ilişkin THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" ifadelerine yer verildi.

Etiketler korona koronavirüs önlem
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