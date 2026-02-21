THY bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), New York’ta beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve düşük görüş mesafesi nedeniyle 22-23 Şubat 2026 tarihlerinde yapılması planlanan bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, ABD'nin New York kentinde etkili olması beklenen ağır kış koşulları ve fırtına uyarısı üzerine yolcu güvenliğini ön planda tutarak uçuş programında değişikliğe gitti. Konuyla ilgili olarak THY’den yapılan açıklamada, “New York'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi. DHA