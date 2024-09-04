THY bir ülkeye daha uçacak: Seferler 18 Aralık'ta başlıyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Türk Hava Yolları (THY) Güney Amerika'da Şili seferlerine 18 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yüksekten uçmaya devam ediyoruz.18 Aralık 2024 tarihi itibariyle Şili'ye haftada 4 uçuş ile başlıyoruz. İstanbul THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" dedi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol