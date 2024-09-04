THY bir ülkeye daha uçacak: Seferler 18 Aralık'ta başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Güney Amerika'da Şili seferlerine 18 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yüksekten uçmaya devam ediyoruz.18 Aralık 2024 tarihi itibariyle Şili'ye haftada 4 uçuş ile başlıyoruz. İstanbul THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" dedi.

DHA