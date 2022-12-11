THY, Irak seferlerinde tedbirleri kaldırdı
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıkalamda, Irak seferlerine ilişkin, "THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Irak'ta uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadeleri kullanıldı.
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