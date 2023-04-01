için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY, İtalya'ya seferlerini iptal etti!

THY, İtalya'ya seferlerini iptal etti!

THY, İtalya'ya seferlerini iptal etti!
Güncelleme:

Türk Hava Yolları, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan Pazar günü yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İtalya’da yapılacak olan ulusal grev nedeniyle THY, 2 Nisan Pazar günü icra edilmesi planlanan Bologna, Venedik ve Milano seferlerini iptal etti.

Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

- TK1323 İstanbul-Bologna,

- TK1324 Bologna-İstanbul,

- TK1871 İstanbul-Venedik,

- TK1872 Venedik-İstanbul,

- TK1895 İstanbul-Milano,

- TK1896 Milano-İstanbul.

Etiketler THY İtalya italya seferleri sefer iptali Türk hava yolları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşçi ve memur zamsız kaldı!
Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada
14 Mayıs'ta oy verecek seçmen için son 2 gün!
EYT'lilere 4 maaş ödemeleri başlıyor! İşte ödeme takvimi
Keşke 1 Nisan şakası olsaydı ama değil: İstanbul'da yeni salgın alarmı!
Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı
Çöp poşetine konulup ölüme terk edilen yavru köpek kurtarıldı
KKM'de 3 günde 3'üncü değişiklik: Önce faizi şimdi de vadesi değişti
3 Nisan haftası burç yorumları