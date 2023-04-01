THY, İtalya'ya seferlerini iptal etti!

Türk Hava Yolları, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan Pazar günü yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İtalya’da yapılacak olan ulusal grev nedeniyle THY, 2 Nisan Pazar günü icra edilmesi planlanan Bologna, Venedik ve Milano seferlerini iptal etti.

Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

- TK1323 İstanbul-Bologna,

- TK1324 Bologna-İstanbul,

- TK1871 İstanbul-Venedik,

- TK1872 Venedik-İstanbul,

- TK1895 İstanbul-Milano,

- TK1896 Milano-İstanbul.