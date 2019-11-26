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  3. 26 Kasım 2019 21:22

THY seferine arıza engeli

Zonguldak-İstanbul seferini yapacak olan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağındaki lastiğin arızalanması sebebiyle uçuş iptal oldu.

THY seferine arıza engeli
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Zonguldak-İstanbul seferini yapacak olan THY’ye ait A319 tip TC-JLT tescilli uçağın inişten sonra yapılan harici kontrolleri sırasında sol iç lastikte baloncuk olduğu tespit edilip gerekli durum genel merkeze iletildikten sonra hava limanına Ankara’dan teknik ekip yönlendirildi. Arızalanan tekerleğin değiştirilmesiyle birlikte uçağın yeniden seferlere devam edeceği öğrenildi.

Uçuşun iptal edilmesinin ardından yolcular ise Ankara’ya oradan da İstanbul’a getirilecek.

İHA

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